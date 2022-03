The Streamers treden voor het eerst op voor een écht publiek

kijk terugThe Streamers treden voor het eerst op voor een livepubliek. De gelegenheidsband heeft zojuist tijdens een persconferentie een show aangekondigd in het Olympisch Stadion in Amsterdam. Op 17 september is de volledige band erbij, met nog een aantal aan te kondigen gastartiesten.

Een jaar geleden trad de door Guus Meeuwis en Kraantje Pappie opgerichte band voor het eerst op in Carré. Daarna volgden optredens bij Paleis Noordeinde, in De Kuip en met kerst in de Winter Efteling. Elke keer was dat een gratis livestream die vanuit de huiskamer te volgen was. Nu de situatie rond corona ruimte biedt, kiest de groep met onder anderen Emma Heesters, Typhoon, Danny Vera, Suzan & Freek en Ronnie Flex voor een liveshow met toeschouwers. Kaartjes voor de avond zijn vanaf zaterdag te koop via de site (thestreamers.nl). Het concert in het Olympisch Stadion wordt niet live gestreamd, maar wel opgenomen.

,,We hopen dat er genoeg kaarten zijn”, zegt Thomas Acda. De eerdere optredens via livestreaming werden door meer dan twee miljoen mensen tegelijkertijd bekeken. ,,En als er maar twintig mensen op komen draven is het al winst, want we traden voorheen op voor die ene vriendin die mee mocht, de manager en wat technici.”

Enorm videoscherm

De show in september zal zo’n 2,5 uur duren en is vergelijkbaar met de eerdere concerten en zal dus veel samenwerkingen hebben tussen de artiesten. De inmiddels bekende barren blijven aanwezig en er komt als toevoeging een enorm videoscherm van meer dan 70 meter breed. ,,Het mag duidelijk zijn dat we genoten hebben van de livestreams op al die prachtige locaties’’, zegt Guus Meeuwis, ,,Maar ook dat we publiek om ons heen enorm hebben gemist. De keuze om nu in het Olympisch Stadion te gaan spelen was dan ook snel gemaakt, we willen met Nederland vieren dat we weer samen kunnen zijn.”

The Streamers bestaan uit Guus Meeuwis, Kraantje Pappie, Snelle, Maan, Suzan & Freek, Rolf Sanchez, Ronnie Flex, Thomas Acda, Typhoon, Diggy Dex, Miss Montreal, Nick & Simon, Paul de Munnik, Danny Vera, VanVelzen, Paul de Leeuw, Emma Heesters en manager Frank Lammers.

Volledig scherm The Streamers bereiden hun persconferentie voor, vlnr Guus Meeuwis, Diggy Dex, VanVelzen en Simon Keizer © Bart Heemskerk