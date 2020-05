‘The Walking Dead had al lang moeten stoppen’

Bij die eerste categorie zijn de luisteraars van Bingewatchers vrij eensgezind: The Walking Dead, Lost en Dexter worden het meest genoemd. Van die series is The Walking Dead zelfs nog bezig, er is zelfs een elfde seizoen aangekondigd. Maar veel serieliefhebbers zitten daar dus blijkbaar niet meer op te wachten.



Ook aan bod komen het nieuwe seizoen van After Life op Netflix en de serie Devs van Hulu. De podcast Bingewatchers is ook te beluisteren via Spotify, Apple podcast en Stitcher.