The Wanted-ster Tom Parker (33) overleden: ‘Wat een geweldige vent’

updateDe Britse zanger Tom Parker, die internationaal succes had met de band The Wanted, is op 33-jarige leeftijd overleden. Bij de artiest werd eind 2020 een hersentumor gevonden. Hij laat zijn vrouw Kelsey en kinderen Aurelia (2) en Bodhi (1) achter.

‘Met ontzettend veel verdriet melden we dat Tom vandaag vredig gestorven is met al zijn familie aan zijn zijde’, schrijft Kelsey op Instagram. ‘Onze harten zijn gebroken, Tom was het centrum van onze wereld en we kunnen ons geen leven voorstellen zonder zijn aanstekelijke glimlach en energieke aanwezigheid.’

De vrouw roept fans en vrienden op er samen voor te zorgen dat zijn ‘licht’ ook na zijn dood blijft stralen, voor hun kinderen. ‘Dank aan iedereen die de afgelopen tijd heeft bijgedragen aan de zorg voor hem, hij heeft tot het einde gevochten. Ik ben voor altijd trots op je.’

Ook de andere vier leden van The Wanted waren erbij toen hij stierf. ‘Tom was een geweldige echtgenoot en vader’, schrijft de band op Instagram. ‘Hij was onze broer, het verlies en verdriet dat we voelen zijn niet in woorden te vatten. Altijd en voor eeuwig in onze harten.’

Quote Een hele verdrieti­ge dag, wat een geweldige vent Ed Sheeran

Bekende collega’s als Ed Sheeran reageren via sociale media bedroefd op het nieuws. ‘Ik denk aan en stuur mijn liefde naar zijn vrouw, kinderen en familie’, schrijft de zanger. ‘Een hele verdrietige dag, wat een geweldige vent.’ Voormalig One Direction-zanger Liam Payne schrijft: ‘Mijn hart breekt, hij zat zo vol leven en humor en de herinneringen die ik aan hem heb, blijven voor altijd bij me.’

Zijn bandmaatje Siva Kaneswaran schrijft: ‘Hey Tom, ik hoop dat je het geweldig hebt daarboven. Ik ben zo dankbaar dat ik de kans heb gehad jouw ware moed te zien. Het was het genoegen van mijn leven, Tommy Boy. Bedankt dat je ons liet zien hoe je de wereld verlichtte. Ik spreek je snel en zie je later. Ik hou van je, broer.’

Zeer agressief

Tom maakte bijna twee jaar geleden bekend dat bij hem een glioblastoom was gevonden, de meest agressieve en meest voorkomende soort hersentumor. Die kon niet operatief worden verwijderd.

‘We vragen niet om jullie verdriet, we willen liefde en positiviteit’, schreef hij namens zichzelf en zijn vrouw. De zanger hoopte meer aandacht te vragen voor de ziekte en stond voor alle behandelingsmogelijkheden open. ‘Het wordt een zware strijd, maar met de liefde en steun van iedereen gaan we dit verslaan.’

Hoewel de ziekte terminaal was, meldde Tom afgelopen november wel dat de tumor ‘stabiel’ was. Onlangs onderging hij nog een speciale behandeling in Spanje, naar verluidt ging hij de afgelopen tijd snel achteruit.

The Wanted, volgens The Guardian een van de succesvolste boybands van zijn generatie, scoorde sinds de oprichting in 2009 meerdere hits, waaronder Glad you came, Chasing the sun en Walks like Rihanna. De groep nam in 2014 een pauze en kwam vorig jaar weer samen. In 2015 deed Tom mee aan de Britse celebrity-versie van de kookwedstrijd MasterChef.

