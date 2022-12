The Weeknd geeft volgend jaar extra concert in Amsterdam

The Weeknd geeft volgend jaar twee concerten in de Johan Cruijff ArenA in Amsterdam. Concertorganisator MOJO maakte vandaag bekend dat de Canadese zanger ook op 23 juni optreedt. De kaartverkoop van de extra show begint vrijdagmiddag.

De tour van de zanger staat in het teken van het album After Hours uit 2020 en de opvolger Dawn FM, die in januari uitkwam. The Weeknd treedt ook op 24 juni op in Amsterdam.

The Weeknd zou eigenlijk al in 2020 naar Nederland komen, maar vanwege de coronacrisis werd die show in de Ziggo Dome verplaatst en uiteindelijk afgezegd.

