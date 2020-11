The Weeknd treedt op tijdens Super Bowl halftime show

Famke Louise openhartig over mishande­ling door ex-vriend: ‘Hij sloeg me bijna dagelijks’

6:51 Famke Louise is in de docuserie Famke Next openhartig over de vriend die haar in het begin van haar carrière mishandelde. Ook vertelt ze dat de jongen, die niet bij naam wordt genoemd, haar dwong tot seks en dat filmde. ,,Ik ben wel bang.”