Theaterbewerking De Regels van Floor is raak, maar veel te grof voor kinderen

Of toch niet? Vader Jan (gespeeld door ex-Vliegende Panter Rutger de Bekker) kampt met een midlifecrisis en dat blijft in zijn geval niet beperkt tot het dragen van leren motorjacks. Hij wil ruimte in zijn leven en denkt dat in het fictieve dorpje Oldenbeek, helemaal aan de Duitse grens, te vinden. Direct maar een kritisch nootje bij deze geslaagde familievoorstelling: kampen de makers hier niet met een wel heel Randstedelijke blik? In het Oude Luxor in Rotterdam, waar de theaterversie van De Regels van Floor gisteren haar première beleefde, is Duitsland inderdaad relatief ver weg. Maar volgende week staat de musical in theater De Maaspoort in Venlo, op hemelsbreed vier kilometer van de grens. Daar moet het script dan eigenlijk anders zijn.