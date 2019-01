Theaterimpresario Jacques Senf (72) overleden

Theaterimpresario Jacques Senf is gisteren op 72-jarige leeftijd in zijn woonplaats Maasland overleden. Dat meldt Senf Theaterpartners. Jacques Senf gold als een iconische impresario en was in de jaren 60 onder meer manager van de Golden Earring. Hij stond daarnaast bekend als ongekroonde koning van Den Haag Beatstad.

Jacobus Leonardus Ignatius Senf, op 4 november 1946 geboren in Den Haag, organiseerde als negenjarige jongen in zijn woonplaats al voorstellingen. Waar een kwartje te verdienen viel, wierp hij zich op als organisator of tussenpersoon. Hij was de stille kracht achter The Golden Earrings (toen nog met een ’s’) waar hij op zijn 17e als loopjongen begon en snel opklom tot manager. Op voorstel van bandlid George Kooymans veranderde hij zijn voornaam van Jaap in Jacques.

In 1965 opende Senf de legendarische ‘Club 192’ in Scheveningen, een van de eerste beatclubs in Nederland. Vanaf 1969 begon Jacques Senf ook voor theater te produceren. Met zijn impresariaat wilde Jacques Senf een podium bieden aan hen die het talent hadden om er op te staan. Daarbij stond hem niet één type artiest voor ogen. ‘Ik hou van Heintje, Mozart en Golden Earring’, was een van zijn gevleugelde uitspraken.

De komst van zijn vrouw Barry (die aanwezig was bij het overlijden van haar echtgenoot, red.) in het bedrijf in 1980, gevolgd door Matthijs Bongertman en Chris Bergwerff in 1989, zorgden voor een verdere groei van het impresariaat. Het ontwikkelde zich tot een bedrijf dat niet alleen gespecialiseerd is in verkoop en tourneeplanning, maar ook zelf voorstellingen produceert.

Theatergeschiedenis

Wat ooit begon in kleine theaterzaaltjes groeide uit tot een impresariaat dat alle podia van Nederland en Vlaanderen bespeelt. Podia waarop theatergeschiedenis werd geschreven door Frans Halsema, Josephine van Gasteren en John Lanting met zijn Theater van de Lach. Maar ook door Tineke Schouten, Anne Wil Blankers, Rob de Nijs, Boudewijn de Groot, Het Dagboek van Anne Frank, de musicals van Joop van den Ende, V&V Entertainment en vele anderen. Senf Theaterpartners is momenteel het grootste Nederlandse impresariaat dat meer dan 50 producenten, gezelschappen en artiesten vertegenwoordigt, die samen voor een uitgebreid en divers theateraanbod zorgen.

In 2012 droeg Jacques Senf zijn belang in Senf Theaterpartners over aan Matthijs Bongertman en Chris Bergwerff. Na de overdracht bleef Jacques Senf als senior impresario op de achtergrond nauw verbonden aan het bedrijf en introduceerde hij de zeer succesvolle zondag-matinee in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag die van start gingen met Paul van Vliet. In 2015 werd door zes Haagse theaters de Jacques Senf prijs in het leven geroepen ter stimulering van jonge Haagse cultureel ondernemers.

Matthijs Bongertman, directeur Senf Theaterpartners, liet vandaag weten: ,,Het overlijden van Jacques Senf is een groot verlies voor ons en ons bedrijf. Wij zullen Jacques nooit vergeten en dat zal altijd onze drijfveer blijven om zijn levenswerk succesvol voort te zetten. Zijn bezieling, geestdrift, enthousiasme, warme gevoel en steun voor de mensen met wij hij werkte zullen wij nooit vergeten. Onze gedachten gaan uit naar zijn vrouw Barry en zijn familie. Wij wensen hen allen veel sterkte in deze moeilijke periode.”