Theaters Broadway blijven zeker tot 2021 dicht

De 41 podia in New York moesten op 12 maart hun deuren sluiten vanwege het coronavirus. Het is nog nooit eerder voorgekomen dat Broadway zo’n lange periode ‘op zwart’ ging. Het is ook nog niet zeker of de voorstellingen in januari al kunnen worden hervat; dit zal mede afhangen van de ontwikkelingen rond het virus.



De Broadway League, de koepel van theaters in New York, heeft het besluit voor het afgelasten van alle shows dit jaar genomen om zowel bezoekers als acteurs en crewleden niet meer in onzekerheid te laten. Tot nu toe zijn er drie voorstellingen definitief gecanceld, waaronder de Disney-musical Frozen. De angst is dat deze extreem lange pauze theaters en producenten de kop gaat kosten.