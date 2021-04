Theaters en poppodia mogen weer bezoekers ontvangen

Het gaat om theaters in onder meer Amsterdam, Eindhoven, Rotterdam, Utrecht, Groningen, Maastricht, Arnhem, Breda, Haarlem en Alkmaar. De poppodia gaan op 22 april open met bekende locaties als het Paard in Den Haag, Hedon in Zwolle, 013 in Tilburg en TivoliVredenburg in Utrecht.



Coronaminister Hugo de Jonge denkt dat met ‘toegangstesten voorzichtig en verantwoord’ activiteiten weer mogelijk zijn. Het gaat bij de proeven, die door het hele land worden gehouden, om ‘niet-vergunningplichtige activiteiten, op maximaal drie aaneengesloten dagen in de maand april met een beperkt aantal bezoekers.’



Bezoekers moeten voordat ze een locatie bezoeken een sneltest laten doen bij een teststraat van de Stichting Open Nederland. Met een negatief testresultaat kunnen ze vervolgens naar binnen. Voor de pilot zijn alleen podia geselecteerd die een sneltestlocatie in de buurt hebben. De theaters en concertzalen moeten zich aan het 1,5 meterprotocol houden, dat vorig najaar al uitgebreid is getest. Ook wordt er bij de programmering rekening gehouden met de avondklok zodat het publiek op tijd weer thuis is.