Thema van 66e Eurovisie Songfestival is The Sound of Beauty

Het Eurovisie Songfestival heeft al jaren elke editie een ander thema dat wordt gekozen door de organiserende omroep. Zo kozen de Avrotros, NOS en de NPO voor het songfestival in Rotterdam het thema Open Up. ,,Nederland is een land met een open blik naar de wereld, waar we onze mening, met respect voor elkaar, niet onder stoelen of banken steken”, motiveerde uitvoerend producent Sietse Bakker die keuze. ,,We hebben ook gezocht naar een thema dat past bij de tijd waarin we leven. Met de slogan Open Up nodigen we mensen uit zich open te stellen voor de ander, voor meningen, elkaars verhalen en natuurlijk voor elkaars muziek.”