Thijs Boontjes vaste sidekick bij Sanders Vriendenteam op 3FM

De muzikant is sinds de start van Sanders Vriendenteam een graag geziene gast van de ochtendshow. Met zijn Thijs Boontjes Dans- en Showorkest maakte hij in de 3FM-livebox een festivalcover van Lionel Richie’s jaren 80-hit All Night Long. ‘Deze Nacht’ werd een hit en de vriendschap tussen Thijs en Sander was een feit. Sinds mei van dit jaar is hij elke donderdag te horen in de radioshow. Afgelopen week doorstond hij met glans zijn proeftijd, waarin hij onder andere door de luisteraars aan vele kritische vragen werd onderworpen.

,,Vanaf de eerste keer dat Thijs in het Vriendenteam te horen was, krijg ik al de vraag of hij niet voor altijd kan blijven”, aldus Sander in een reactie. ,,Thijs is een vriend die heel veel sfeer meebrengt, maatschappelijk betrokken is en ons elke dag het gevoel geeft alsof het bijna weekend is.”

Radio-sidekick worden stond niet op de planning voor 2020, maar Thijs heeft veel zin in zijn nieuwe avontuur. ,,Vanaf het eerste moment in de studio voelde ik me thuis in het Vriendenteam”, aldus de muzikant. ,,Het verschil tussen op een podium staan en achter een radiomicrofoon zitten lijkt groter dan het is. Net als bij mijn eigen shows vind ik het op de radio belangrijk om een band op te bouwen met het publiek en de mensen een beetje wakker te houden. Ik heb de luisteraars de afgelopen week nog beter leren kennen en het lijkt me goed volk. Ik verwacht dat we een warme vriendschap op zullen bouwen en ga er alles aan doen om hen goedgehumeurd de dag in te sturen.”

Thijs Boontjes staat sinds 2015 in de spotlights met zijn eigen showorkest. In 2018 was hij met zijn gezelschap huisband van de talkshow M. Dat jaar zat hij ook in de band van Douwe Bob op het Eurovisie Songfestival in Stockholm. Hij was te zien en horen op festivals als Down The Rabbit Hole, Paaspop en Zwarte Cross. In 2019 bracht hij zijn eerste album Geen achttien meer uit.

