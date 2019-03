Thomas Acda had ooit het uitgavepatroon van een superster

Toen zijn carrière van de grond kwam en hij meer ging verdienen, ontdekte Acda naar eigen zeggen hoe leuk reizen was. ,,Al kon ik gek genoeg ook al naar Amerika toen ik nog niets verdiende, dus zo duur kan dat niet geweest zijn. Maar nu kon ik veel langer blijven en een auto huren.’’ En Acda verbleef, zo zegt hij, op duurdere locaties. ,,Op vakantie zat ik soms in een appartement van 600 euro per nacht. Op Broadway, dat wel. Ik ga toch niet naar Brooklyn?’’

Flatje

Het eerste grote geld verdiende Acda met de hit Niet of nooit geweest uit 1997. Het nummer, dat hij samen met Paul de Munnik maakte, stond maandenlang op nummer 1. Van de opbrengsten kocht Acda, die uit zijn eerste huwelijk met Joanneke Meester zoon Finn-Paul heeft en daarna met zijn huidige vrouw Esmé een dochter kreeg, een huis. ,,Oké, een flatje was het. Maar dat leek me verstandig, ik had geen idee of ik ooit nog zo'n hit zou scoren.’’

Toen er in 2014 een einde kwam aan het duo Acda en de Munnik, slonk zijn bankrekening gestaag en moest hij zijn levensstijl aanpassen. ,,Dezelfde week stopte ik ook met het programma Dit Was Het Nieuws. Je gaat je toch afvragen of die hypotheek niet een beetje goedkoper kan, of er legale opties zijn om niet elke maand zo’n enorme bak geld weg te gooien, moet ik mijn scheiding in één keer afkopen? Ik betaalde alles, voor iedereen.’’ Dat Acda na zijn scheiding een tijdje in hotel Americain in Amsterdam woonde, was ook niet goedkoop. ,,Ik was op tour en ik had geen huis, dus ik moest wel. Ik draaide ook veel films toen, dus ik kon leven uit een koffer. Ik hou erg veel van spullen – horloges, telefoontjes – maar ik kan ook prima zonder.’’

Voor de cabaretier is geld ‘het belangrijkste dat er is'. ,,Want daarmee kan ik rekeningen betalen. Ik loop trots door mijn huis als ik weet dat iedereen van wie ik houd veilig is, dat iedereen warm zit en dat alles is afbetaald.’’ Toch maakte zijn boekhouder hem ooit naar schatting 60.000 euro afhandig. ,,Ik was de rekeningen aan het ordenen, maar ik kon mijn bv-rekening niet vinden. Dus ik bel de bank, en die vertelden me dat ik geen bv-rekening had en dat ik gelijk met m’n boekhouder moest gaan praten. Ik dacht dat ik aan het sparen was voor de dag dat de belasting zou komen, maar in werkelijkheid was iemand anders dat geld aan het uitgeven.’’