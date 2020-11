Thomas Acda maakt eerbetoon aan regisseur Grande Bellezza

In de film vertolkt Acda een man die lijkt op Jep Gambardella, het hoofdpersonage uit La Grande Bellezza, die in Amsterdam mijmert over het leven. De film van regisseur Paolo Sorrentino vertelt over de 60-jarige journalist die op zoek is naar inspiratie voor zijn tweede boek. Hij struint daarom door Rome en bezoekt feesten, heeft gesprekken en denkt terug aan zijn leven.



De tragikomedie trok in de Nederlandse bioscopen bijna 300.000 bezoekers, een unicum voor een Italiaanse film, en won tientallen prijzen, waaronder de Oscar voor beste buitenlandse productie. Het korte filmpje met Acda is op Cinetree geplaatst omdat La Grande Bellezza sinds deze week via het streamingplatform te zien is.