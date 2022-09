Thomas Berge en vriendin Elianne krijgen eerste kindje samen: ‘Voor mij is dit een droom die uitkomt’

MET VIDEO Margje (63) is nieuwe danspart­ner van 27 jaar oudere krasse knar Harry: ‘Heel spannend’

Harry was vroeger was de koning van de ballroom: samen met zijn echtgenote Wil danste hijde sterren van de hemel en won hij prijzen bij internationale wedstrijden. Na de dood van Wil had Harry geen danspartner meer, maar nu is daar Margje (63) en straalt Harry weer op de dansvloer bij hun allereerste wedstrijd samen.

12 september