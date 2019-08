Thomas Dekker is weer gelukkig in de liefde

José Woldring is een internationaal bekende PR-manager. Ze begeleidt met haar bedrijf de Media Nanny meerdere topartiesten zoals onze eigen Martin Garrix, maar ook internationale artiesten als David Guetta. Hoe zij en Thomas Dekker - die ook meedeed aan Expeditie Robinson en tegenwoordig meewerkt aan de serie In het wiel van deze site - elkaar kennen, is niet helemaal duidelijk.



Thomas was sinds begin van dit jaar weer vrijgezel. Hij had een relatie met de negentien jaar oudere Nathalie, die hij kende uit het uitgaansleven in Los Angeles. Ze richtte met haar ex-man het bedrijf Guess op en verdiende daar veel geld mee. Ze woonde in een miljoenenvilla in Beverly Hills.