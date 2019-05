Thomas Markle reageert op geboorte van zijn kleinzoon

Verdwenen sterren­beel­den ontdekt in vloer Paleis op de Dam

17:53 Op de kaart van de sterrenhemel op de vloer van de Burgerzaal in het Paleis op de Dam, stonden in de 17e eeuw afbeeldingen van sterrenbeelden. De lijnen zijn in de loop der jaren verdwenen, maar hun bestaan is vastgesteld bij met name archiefonderzoek. Zo werd onder meer een rekening voor de verf gevonden.