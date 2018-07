Thomas Markle wil het goedmaken met Meghan: 'Ik móet haar zien'

Naar Brits gebruik wordt een gast enkel op uitnodiging tot Kensington Palace toegelaten. Dat kan Thomas Markle niets schelen, vertelt hij tegen Britse media. Hij overweegt een ticket naar Engeland te boeken om het goed te maken met zijn dochter, die in mei met de Britse prins Harry trouwde.



Markle heeft sinds de bruiloft geen woord met zijn dochter gewisseld. ,,Ik wil deze maand, of binnen een aantal maanden, naar Engeland. Het spijt me dat het tot dit punt gekomen is, maar ik móet haar zien. Het maakt me niet uit dat ze boos is'', claimt hij. Markle neemt de schuld van de ruzie met Meghan op zich. ,,Maar ik heb al meerdere keren toegegeven dat ik hier nog de rest van mijn leven last van zal hebben.''