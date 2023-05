Thuis bij Björn van ABBA: ‘Geweldig dat jubileum van Waterloo samenvalt met songfestival in Zweden’

InterviewABBA herontdekt Nederland. En begint met een grote dinershow in Rotterdam. Deze site was in Stockholm welkom in de woonkamer van bandlid Björn Ulvaeus: een gesprek over ABBAtars, kunstmatige intelligentie en het songfestival, dat terugkeert naar Zweden in het jubileumjaar van Waterloo. ,,Sommige mensen denken dat dat zo was gepland.”