Tientallen getuigen spreken van ‘giftige’ cultuur bij Plopsaland: schelden, pesten en overwerk

De krant sprak tussen november 2022 en februari 2023 met 52 mensen. Het gaat voornamelijk om voormalige werknemers van diverse afdelingen van de Belgische Plopsa-tak, zoals marketing en het Plopsa Hotel. 45 van hen getuigen over incidenten met het management tussen 2003 en nu. De Plopsaland-parken, met de bekende kinderfiguren van Studio 100 zoals Kabouter Plop, zijn ook in Nederland bekend.

Uit de gesprekken komt een patroon naar voren van grensoverschrijdend gedrag. De getuigen hebben het over scheldpartijen, beledigingen, pesten en een doorgeschoten 24/7-werkcultuur waarbij vakantiedagen en rustperiodes niet worden gerespecteerd. Bij pretpark Plopsa De Panne, dat een 75-tal vaste medewerkers telt, is het verloop groot. Steve Van den Kerkhof, de ceo van Plopsa, wordt aangewezen als de aanjager, ondersteund door zijn twee directeurs.

‘Schelden uit den boze’

De ceo zegt nooit klachten te hebben gekregen over de praktijken waarvan zijn bedrijf nu wordt beschuldigd. ,,Het doet pijn dat bepaalde mensen dergelijke ervaringen hebben gehad’’, reageert Van den Kerkhof bij HLN . ,,Gelukkig hebben we honderden, bijna duizend werknemers die andere ervaringen hebben met onze bedrijven.”

Hij ontkent dat mensen vernederd worden tijdens ‘harde meetings’. ,,Ook scheldpartijen zijn volledig uit den boze’’, zegt hij. Wel is het zo dat afdelingen met nieuwe directeurs of managers, of afdelingen die niet goed genoeg presteren, ‘veel meer door mezelf van nabij opgevolgd, en indien nodig bijgestuurd’ worden. ,,In geen geval worden afdelingen en/of personen tegen elkaar opgezet, en/of roddels door mezelf verspreid.”

Studio 100, het moederbedrijf van Plopsa, heeft advocaat Christine Mussche aangesteld om de bedrijfscultuur te onderzoeken. ,,Studio 100 doet dat omdat ze vinden dat de geijkte kanalen om zaken aan te kaarten blijkbaar niet hebben gewerkt”, zegt ze. ,,Het is natuurlijk wel wat ongebruikelijk voor een advocaat, die normaal gezien bijna per definitie een subjectieve rol heeft, terwijl ik me in een dergelijke zaak meer op afstand houd. Ik ga ook niet zelf mensen beginnen te contacteren op zoek naar verhalen. Intern is aan huidige werknemers meegedeeld dat ze mij kunnen aanspreken. En nu de zaak publiek bekend is, weten ook ex-werknemers dat.”