‘Tientallen ondernemers kunnen fluiten naar hun geld na faillissement tv-productiehuis’

Ten minste dertig ondernemers zijn gedupeerd nu het productiebedrijf The Dutch Media Group failliet is verklaard. Na misleidende verkooppraatjes van dit bedrijf werden zij gestrikt voor tv-programma's van RTL. Pas later bleek dat ze veel geld moesten betalen - gezamenlijk zo'n 150 duizend euro - en de programma's veel minder kijkers trokken dan beloofd.

De gedupeerden kunnen ‘fluiten naar hun geld’, verwacht advocaat Caspar Janssens die dertig kleine ondernemers bijstaat. Nu The Dutch Media Group failliet is gegaan, moeten de gedupeerden zich melden bij de curator. ,,Maar zij staan achterin de rij. Eerst zijn andere schuldeisers aan de beurt, zoals werknemers, de banken en instanties als de belastingdienst en het UWV.”

The Dutch Media Group is een mediaproductiehuis dat verantwoordelijk was voor de invulling van verschillende televisieprogramma’s bij RTL, zoals De Barometer en Op De Zaak. Het bedrijf benaderde hiervoor ondernemers met misleidende informatie, stelt Janssens. De ondernemers hoorden dat hun deskundigheid en expertise perfect aansloten bij de uitzending. Ook zouden sommige programma’s wel honderdvijftig- tot driehonderdduizend kijkers trekken. ,,Dat waren er in werkelijkheid soms nog geen duizend kijkers,” zegt Janssens. De veelal kleine ondernemers - die volgens de telecommunicatiewet überhaupt niet actief benaderd mogen worden - hoorden pas in een laat stadium dat ze veel geld moesten betalen voor deelname.

Onder druk gezet

Janssens: ,,Ze werden eerst de hemel in geprezen. ‘Wat een gaaf bedrijf heb jij’, hoorden ze. De ondernemers werden vervolgens onder druk gezet om heel snel te beslissen of ze wilden meedoen, omdat bijvoorbeeld de programmering al bijna vol zat en zij het laatste plekje in de uitzending hadden. Op dat moment was er vaak nog niet gezegd dat deelname aan het programma geld ging kosten.” Gemiddeld ging het om vijfduizend euro. Tussen de gedupeerden zaten onder andere een kapper, een makelaar, een maaltijdservice voor bejaarden, een lingeriewinkel, een reparateur van mobiele telefoons en een verloskundigenpraktijk. ,,Ik word nog elke dag gebeld door ondernemers die hun geld terugwillen. Ik schat dat het om honderden gedupeerden gaat,” zegt Janssens.

Consumentenprogramma Radar besteedde twee keer aandacht aan de praktijken van The Dutch Media Group. Naar aanleiding hiervan stopte RTL in april de samenwerking met het productiehuis. The Dutch Media Group probeerde via een kort geding om de bedrijfsfilmpjes alsnog uit te zenden, maar dit was tevergeefs. Kort daarna ging het productiehuis failliet.

‘Pijnlijk’

In de laatste uitzending van Radar, in april, zei Marcel van der Torre van The Dutch Media Group dat er wel degelijk is geprobeerd om de werkwijze binnen zijn bedrijf aan te pakken. ,,Het is heel pijnlijk en frustrerend dat het niet gelukt is om te voorkomen dat we hier weer moeten zitten.’’ The Dutch Media Group beloofde om alle ondernemers die volgens de telecommunicatiewet niet gebeld hadden mogen worden, maar toch gebeld zijn op korte termijn terug te betalen. Ook kregen zij een weekendje weg aangeboden. ,,Op dit alles zitten we nog te wachten. Het gaat waarschijnlijk nooit meer komen,” constateert advocaat Janssens.

Van der Torre van The Dutch Media Group wilde niet reageren. RTL houdt het bij de eerdere verklaring in april, waar ze de praktijken van het productiehuis ‘onacceptabel’ noemt.

Luister hieronder ook naar de AD Media Podcast of abonneer je via Spotify of iTunes. Vind alle onze podcasts op ad.nl/podcasts.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment: