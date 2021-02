Tiësto klimt weer, Olivia Rodrigo niet van nummer 1 te slaan in Top 40

Dit is het overzicht van de belangrijkste verschuivingen in de Top 40 van 13 februari. In de lijst zien we 4 binnenkomers, 6 zittenblijvers, 11 stijgers, 19 zakkers en… 21 Alarmschijven.

40 (39) JERUSALEMA- Master KG ft. Nomcebo

Dat laatste – 21 Alarmschijven – is bijzonder. Iedere week wordt er een Alarmschijf gekozen. Een nieuwe track waarvan we bij Qmusic verwachten dat het een groot succes gaat worden in de Top 40. Het fenomeen Alarmschijf bestaat al sinds 1969 maar sinds het ontstaan stonden er nog nooit zoveel in de Top 40. Jerusalema is de hekkensluiter in de Top 40 en Master KG en Nomcebo zakken wel een plekje maar zijn tegelijkertijd wel de 21e Alarmschijf in de lijst.

27 (21) HEAD & HEART- Joel Corry & MNEK

Met Head & Heart zetten Joel Corry en MNEK een bijzondere prestatie neer. Top 40-hits krijgen iedere week punten. Eén puntje voor een week op nummer 40 en zo oplopend naar 40 punten voor een week op nummer 1. Head & Heart staat inmiddels 30 weken in de lijst en de hit heeft nu zoveel punten verzameld dat het de 13e hit ooit is die de grens van duizend Top 40-punten weet te passeren. Head & Heart komt nu op 1013 punten – nog wel ruim achter de 1449 punten Happy van Pharrell Williams. In de Top 40 van deze week zakt Head & Heart zes plekken naar nummer 27.

26 (--) FLOATING THROUGH SPACE- Sia & David Guetta

De Alarmschijf was afgelopen week voor Sia en David Guetta. Op Floating Through Space werken de twee opnieuw samen en dat brengt ze voor de zesde keer samen in de Top 40. Let’s Love, hun vorige samenwerking, staat ondertussen ook in de lijst maar zakt deze week drie plekken naar nummer 21. David Guetta scoort met zijn nieuwste track zijn 49e hit in de Top 40 en alleen BZN, Madonna en Michael Jackson stonden vaker in de lijst. Floating Through Space is de hoogste van vier binnenkomers op nummer 26.

2 ( 3) THE BUSINESS- Tiësto

Nu Wij Niet Meer Praten van Jaap Reesema en Pommelien Thijs zakt van 3 naar 2 waar The Business van Tiësto een plekje wint. En dat is meteen ook bijzonder want het gebeurde in dik 56 jaar Top 40-geschiedenis pas twee keer eerder dat een hit in de 20e Top 40-week nog wist te klimmen naar nummer 2.

1 ( 1) DRIVERS LICENSE- Olivia Rodrigo

Olivia Rodrigo is één van de acht zangeressen die van niets op 1 wist binnen te komen. Haar Drivers License staat nu voor de vierde week op 1. Alleen Adele, Raffaëla en Shakira wisten na binnenkomst de Top 40 langer aan te voeren.

