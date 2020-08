Tiger King-dierenpark permanent gesloten

Manager R. Kelly opgepakt voor bedreiging om vertoning van docu

16 augustus Donnell Russell, de voormalig manager van R. Kelly, is in de boeien geslagen. De man wordt ervan verdacht een rol te hebben gespeeld bij de gedwongen evacuatie tijdens een vertoning van de documentaireserie Surviving R. Kelly in 2018, meldt Variety. Russell zou een gevangenisstraf van tien jaar cel kunnen krijgen als hij wordt veroordeeld.