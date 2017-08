Tiger Woods woedend: erotische site publiceert toch naaktfoto van hem

De website in kwestie kwam eerst met een serie pikante foto's van Vonn. Daarop nam Tiger Woods per direct een advocaat in de arm om te voorkomen dat nog meer schunnig materiaal uit haar telefoon zou worden gepubliceerd. Jurist Michael Holtz heeft gisteren namens de beroemde golfer onmiddellijke verwijdering van de foto's van Lindsay geëist. Maar op dat moment stond de van top tot teenfoto van Woods er nog niet op. Dat gebeurde korte tijd later wel.

Volgens Amerikaanse en Britse media bereiden Tiger Woods en zijn belangenbehartiger nu een gigantische schadeclaim voor. Gesproken wordt zelfs over een 'juridische oorlog die zijn weerga niet kent'. Van Woods zijn in totaal twee foto's te zien: één volledig naakt (een selfie die hij voor een spiegel maakte, red.) en de andere met alleen een ontbloot bovenlijf. Vonn komt er nog slechter vanaf. Van haar zijn tientallen sexy en zelfs pornografische kiekjes van borsten en andere lichaamsdelen te zien.

Slachtoffers

Voormalig golfkampioen Woods ligt overigens zelf ook onder vuur. Hij werd eind mei betrapt toen hij onder invloed van vermoedelijk alcohol of drugs zijn Mercedes had bestuurd. Het voertuig werd zwaar beschadigd door de politie aangetroffen op de vluchtstrook van een snelweg. In een statement stelde Woods dat hij niet dronken was maar dat zijn toestand kwam door een 'onverwachte reactie op voorgeschreven medicijnen'. ,,Ik neem de volledige verantwoordelijkheid voor mijn actie", aldus Woods. ,,Ik realiseerde mij niet dat de mix van medicijnen mij zo sterk had beïnvloed."