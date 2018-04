Tijd voor MAX in plaats van DWDD: ‘Eindelijk, gasten die wél mogen uitpraten’

De talkshow, normaliter te zien op de late middag, zal de hele maand april te zien zijn tussen 19.00 en 20.00 uur en daar lijkt de gemiddelde Twitter-gebruiker geen problemen mee te hebben. Een greep uit de vele reacties op social media: ‘Oprechte belangstelling in plaats van overhaast vragenvuur’, ‘de geïnterviewde mag méér dan vijf woorden achter elkaar zeggen…weet niet wat me overkomt’ en ‘wat een verademing! Een normaal gesprekstempo en geen ratelende presentator’.



Toch is niet iedereen even enthousiast. ‘Tijd voor MAX is geen succes op dit tijdslot. Prima om 17.00 uur, maar niet nu. Te langzaam’, luidt een van de Twitter-reacties. ‘Alsof je een versnelling mist in je versnellingsbak. Je blijft het proberen, maar het gaat niet harder’, zegt een ander. En: ‘Heerlijk, vanaf vandaag pas om 19.00 uur in slaap vallen. Ik vond 17.00 uur iets te vroeg’.