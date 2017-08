Tijdens de strijd voor burgerrechten gebruikte hij humor als wapen

Terwijl de strijd voor burgerrechten in het begin van de jaren zestig op een hoogtepunt was, gebruikte Gregory humor als wapen. 'Waar anders dan in de VS is het mogelijk om in de slechtste buurten op te groeien, op de slechtste scholen te zitten, achter in de bus te moeten rijden en vijfduizend dollar per week te krijgen om er over te praten?'



Met zijn scherpe humor werd Gregory als een wegbereider gezien voor komieken als Bill Cosby, Richard Pryor en Eddie Murphy. Als activist probeerde hij op vele manieren zijn boodschap over te brengen. In 1966 stelde hij zich kandidaat voor het burgemeesterschap van Chicago en in 1968 was hij presidentiele kandidaat voor de 'Peace and freedom'-partij.