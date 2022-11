Tijdschrift Vogue klaagt Drake aan wegens neppe cover

Drake bevestigt aanhouding in Zweden, ondanks ontkenning management

Drake (35) is wel degelijk aangehouden in Zweden, ondanks dat zijn management berichtgeving daarover eerder nog ontkende. Op Instagram deelt de Canadese r&b-artiest een reeks foto’s, waarbij ook een document van de Zweedse autoriteiten te zien is. ‘Informatie voor verdachten van een misdrijf en vervolgens vastgehouden’, valt er op te lezen.

18 juli