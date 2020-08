Tijl Beckand komt terug op Promenade na kritiek van ‘boze’ Diederik Ebbinge

Aanleiding voor het excuusfilmpje van Beckand is de aflevering van Zomerpromenade gisteravond. Daarin stelde Ebbinge al ‘huilend’ dat hij het jammer vond dat Tijl, die bij hem in de buurt woont, zijn kritiek niet recht in zijn gezicht spuide. Ook noemde hij hem een ‘dikke Robin van Persie'.

,,Lieve goede Diederik Ebbinge", begint Beckand zijn betoog. ,,Ik heb natuurlijk de afgelopen editie van Zomerpromenade gezien waarin je een filmpje van me hebt getoond. Eerlijk is eerlijk, je houdt me daar natuurlijk een spiegel voor want ik ben ook vaak die hautaine klassieke man die dweept met klassieke muziek, humor en met zichzelf.” Ondertussen zijn er boeken van klassieke muziek te zien in beeld. ,,Als ik dat dan zie, dan weet ik gewoon dat ik nog moet groeien. Daar wil ik je voor bedanken."



Daarna neemt hij zijn kritische woorden over het programma bij Jinek ook terug. ,,Promenade en Zomerpromenade is gewoon een heel goed, grappig en puntig programma. Onderscheidend. Mensen, blijf het kijken. Een programma met drie talentvolle mensen: Ton, Henry en Eva. En Diederik Ebbinge, jij hoort er ook gewoon bij."