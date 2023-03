Tijl Beckand over De Verraders: ‘De deelnemers gedragen zich als gevangenen, ze spreken geheime codes met elkaar af’

Na ‘geflopte voorstel­ling’ krijgt Wart Kamps nu iets heel anders van zijn publiek: ‘Humor is zó subjectief’

Bij een try-out van de eerste cabaretsolo van Wart Kamps liep een paar honderd bezoekers weg, maar tijdens zijn première zaterdagavond kreeg hij een staande ovatie. ,,Dit is geen middelvinger of genoegdoening. Humor is zó subjectief.”