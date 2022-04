Tijl Beckand wordt online beschuldigd van vreemdgaan, maar zoenvideo is met eigen vriendin

De geruchten over een vreemdgaande Beckand werden dit weekend steeds heviger. Zeker met de beelden die uitlekten via het juicekanaal Roddelpraat nam de kritiek op de komiek toe. Op social media spraken mensen hem aan. Beckand is vorig jaar nog samen met zijn vriendin Markell vader geworden van een dochtertje.



Echter wat blijkt: na een optreden van TAFKAL (de nieuwe naam van De Lama's) is Beckand samen met zijn collega's de Groningse discotheek Palace ingedoken. Daar is ook een foto van te vinden op de Facebook-pagina van de uitgaansgelegenheid. De vrouw die aan de zijde van de 47-jarige comedian staat, is zijn vriendin Markell. Zij is ook te zien op de beelden die van die avond worden verspreid.