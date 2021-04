Tik M Aan tot nader order opgeschort door coronagevallen

Youtuber Jeffree Star in ziekenhuis na au­to-ongeluk: ‘Engste moment van mijn leven’

7:42 Youtuber Jeffree Star is in het ziekenhuis beland na een auto-ongeluk. Dat is bekendgemaakt op zijn Twitteraccount. Op een bijgevoegde foto is Star in een ziekenhuisbed te zien. Zijn beste vriend Daniel Lucas zit aan zijn ziekbed.