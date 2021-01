Tim Hofman belaagd tijdens opnames BOOS: ‘Voed je kinderen eens op’

Vanmiddag deelt Hofman het incident via enkele berichten op Twitter. Hij benadrukt dat zijn reportage niets met de rellen die de afgelopen dagen in Nederland plaatsvinden te maken heeft. ‘We werden als pers verjaagd uit een wijk door shit gooien, omcirkelen en steeds meer vrienden erbij halen. Dit voelt heel on-Nederlands, jammer wel, gek sfeertje’, schrijft hij.



De winnaar van Gouden Televizier Ring is des duivels. Zo schrijft hij: ‘Succes met stemmen op kneuzenpartijtjes die journalisten minachten, verdacht maken en het volk ophitsen tegen de verkeerden en geniet van je complotpodcastje.’ Ook haalt hij uit naar de ouders van de jongeren die hem belaagden: ‘Voed je kinderen anders een keer op. Probeer het eens een keer.’ Daarbij schrijft Hofman dat hij flink geïrriteerd is.



Het is niet de eerste keer dat Hofman tijdens opnames van BOOS wordt belaagd. De inmiddels 32-jarige presentator werd in 2017 een gebroken kaak geslagen, toen hij bij een Nijmeegse vastgoedhandelaar verhaal ging halen.



Tim Hofman was telefonisch op dit moment niet bereikbaar voor aanvullend commentaar.