Tim Hofman maakt met Boos-docu over The Voice kans op Nipkow-schijf

Boos: This is The Voice werd uitgezonden via YouTube en gemaakt door BNNVara. De jury laat weten: ‘Zelden had een programma zo’n kolossale impact, het onderzoek dat het team van Tim Hofman deed naar grensoverschrijdend gedrag bij het televisieprogramma The Voice of Holland. De makers legden de lat hoog voor zichzelf. Het journalistieke spitwerk werd met grote toewijding en geduld uitgevoerd en de online-uitzending zelf blonk uit door helderheid en een eigentijdse vormgeving. Boos: This is the Voice liet heel Nederland meevoelen hoe machtsmisbruik kan ontstaan en hoe er jarenlang van weggekeken kan worden.’



Over de nominatie van Het jaar van Fortuyn zegt de jury: ‘De dramaserie toont op weergaloze wijze hoe Nederland in het tragische jaar 2002, waarin de eerste politieke moord in meer dan honderd jaar plaatsvindt, voorgoed verandert.’ In Mijn vader de gelukszoeker ging presentatrice Nadia Moussaid met haar vader Alice terug naar de route die hij aflegde om zijn geluk in Europa te beproeven. ‘Zijn particuliere verhaal vertelt op indringende manier het brede verhaal van migratie: de dromen, het uiteenspatten ervan in de rauwe Europese werkelijkheid, en de families die verscheurd raken. Een serie die je blik op migratie verandert.’