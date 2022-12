Tim is ‘doodziek’ en Jaimie lijkt auto over zichzelf heen te laten rijden

Finale Expeditie Robinson goed voor bijna een miljoen kijkers

De finale van het survivalprogramma Expeditie Robinson is gisteravond door 988.000 mensen gezien, meldt Stichting KijkOnderzoek (SKO). Daarmee is het programma, dat op RTL 4 te zien was, op plek 7 beland in de top 25 best bekeken programma’s van maandag.

20 december