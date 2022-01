Tim Klijn is nieuwe ochtendjock Radio Veronica

UPDATE Angela over einde TV Show: ‘Niemand kan zijn gasten beter insmeren met boter en suiker dan Ivo Niehe’

Na veertig jaar maakte Ivo Niehe gisteravond zijn laatste TV Show. Een einde van een tijdperk, al neemt de 75-jarige interviewer voorlopig geen afscheid van televisie. Niehe is in gesprek over een nieuw programma met de Avrotros. Angela de Jong is al jaren een trouwe kijker. ,,Het vilein bewaarde Ivo altijd voor de voice-over. Als je dat eenmaal door had werd een uitzending nóg leuker om te kijken.”

2 januari