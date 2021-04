Timo (25) kan zomaar de nieuwe ster van K3 worden: ‘Een man in de groep zou perfect zijn’

Enthousiast vertelt hij over zijn idolen, die hij meerdere keren ontmoette. K3 vormde ‘de basis van zijn jeugd'. Z'n interesse in de groep ontstond in zijn ouderlijk huis in Duiven, waar hij vaak nummers van de drie draaide. Op zijn oude slaapkamer had hij een bonte verzameling aan K3-spullen, waar hij zelfs mee op tv kwam in het SBS-programma Verzamelkoorts.