Tinnituspatiënt Arjen Lubach gruwelt in Avondshow van aanpak gehoorschade: 'Heel raar’

VPRO-presentator Arjen Lubach heeft gisteravond in zijn programma De Avondshow hard uitgehaald naar de wijze waarop er in ons land wordt omgegaan met het aanpakken van gehoorschade. De presentator, die zelf al acht jaar aan tinnitus lijdt, vindt dat clubs en kroegen meer hun verantwoordelijkheid moeten nemen om het aantal Nederlanders met gehoorschade terug te dringen. ,,Vooral bij jongeren gaat het steeds vaker mis”, beklaagt Lubach zich in het tien minuten durende item.

In De Avondshow richt Lubach zijn pijlen op een afspraak die jaren geleden is gemaakt tussen de overheid en enkele grote partijen uit de evenementensector. In dit zogeheten convenant, waarbij onder andere sportscholen, bioscopen en poppodia zijn aangesloten, is onder meer afgesproken dat het geluidsniveau gemiddeld 103 db per kwartier mag zijn. Het gaat hier niet om een wettelijk vastgelegde grenswaarde. Handhaving is daardoor niet mogelijk. Organisatoren moeten zélf erop toezien dat de afspraken worden nageleefd.

En dat steekt bij Lubach. ,,Het is stom dát het een convenant is. Het is een afspraak, maar geen wet”, zegt Lubach. ,,Als de muziek ergens toch te hard staat, zijn er helemaal geen consequenties. En geen boete, niet ééns een waarschuwing.” Tot verbazing van de presentator zien clubs en kroegen het voorlopig niet zitten om in de toekomst mee te doen aan het convenant. Koninklijke Horeca Nederland probeert naar eigen zeggen op andere manieren de bewustwording van de risico’s van harde muziek te vergroten. ,,Wij denken graag mee, want wij willen gehoorschade ook voorkomen”, klinkt het in die sector.

Hoge fluit in oor

Voor Lubach zelf is het ondertussen te laat. Hij lijdt - als gevolg van te harde muziek - aan tinnitus, ook wel bekend als oorsuizen. Mensen die hier last van hebben horen geluiden die er eigenlijk niet zijn, zoals een indringende piep, zoemen, tikken, sissen of fluiten. ,,Ik hoor in mijn linkeroor een hoge fluit die van toon verandert, en in mijn andere oor hoor ik een hele hoge ruis”, vertelt Lubach. ,,Dat is echt waar. Ik heb het nu een jaar of acht.” Tinnitus is volgens Lubach in het dagelijks leven ‘echt heel erg lastig’. ,,Stel je voor dat je niet meer kan genieten van je favoriete muziek, of van fluitende vogeltjes, een kabbelend bergbeekje.”

Als het aan Lubach ligt, gaat het aantal decibels dat in het convenant is afgesproken omlaag. ,,Muziek staat vaak veel te hard op festivals, in clubs en kroegen. Er is een convenant waarin staat dat het geluid niet boven de 103 decibel uit mag komen. Wat best gek is, want de WHO adviseert een maximum van 100 decibel.” Het verschil tussen 100 dB naar 103 dB klinkt overigens als een kleine toename, maar het betekent in feite een verdubbeling van het geluid. ,,100 dB is al best wel hard, dat is te vergelijken met de toeter van een auto. Als je daar een kwartier naar luistert, kun je al gehoorschade oplopen.”

Lubach vat de kern van het probleem nog even samen. ,,Er is dus een convenant waar niemand zich aan hoeft te houden, waar clubs niet eens aan meedoen, met een geluidsniveau die alléén veilig is als je oordoppen draagt. En dat is best wel raar, want in werkplaats gelden wel harde regels. Maar in het uitgaansleven niet. Gelukkig luistert het kabinet naar het gepiep van de kno-artsen, want ze onderzoeken nu of er échte regels moeten komen. Maar dat schiet niet echt op, want het convenant is verlengd naar volgend jaar december. Dus we krijgen in ieder geval nog veertien maanden gehoorschade.”

‘Convenant is niet vrijblijvend’

Mojo, de grootste concertorganisator van ons land, reageerde eerder verbaasd op de kritieken op het convenant. De promotor van Lowlands en Pinkpop vindt dat er binnen de branche al veel werk wordt verricht om gehoorschade tegen te gaan en hamert op extra promotie van oordoppen. ,,Er wordt door Kamerleden gezegd dat het convenant dat we met de overheid hebben afgesproken vrijblijvend zou zijn, maar dat klopt niet. We houden ons keurig aan de norm en rapporteren via de branchevereniging alles netjes aan het ministerie’’, zei woordvoerder Marjanne Manders eerder tegen deze site. ,,We zetten ook al jaren vol in op het promoten van oordoppen. We bieden ze bijvoorbeeld aan als iemand een concertkaartje wil kopen. Dat het kennelijk nog niet genoeg is, is inderdaad reden tot zorg.’’