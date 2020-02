Tino Martin grapt over affaire met Gerard Joling: ‘Terug bij ex sinds die over is’

De twee zangers ontmoetten elkaar vandaag om te vieren dat ze een gouden plaat in de wacht hebben gesleept voor hun duet Laat me leven. Toen Gerard grappend op de billen van Tino sloeg en hem er een compliment over gaf, vroeg verslaggever Lex Uiting naar de geruchten over een romance tussen de twee.



Die zijn compleet onwaar, verzekerden ze, maar ze konden er wel om lachen. Gerard zou best een relatie met Tino willen, maar zei te beseffen dat dit gezien diens knappe vriendin niet zal gebeuren. Daarop bevestigde Tino dat hij terug is bij Kimberley. ,,Het gaat weer goed. We zijn langzamerhand de draad weer aan het oppakken.’’



