Toch geen breuk voor Angelina Jolie en Brad Pitt?

De sterren hebben elkaar voor het eerst gezien sinds ze hun breuk aankondigden en volgens intimi hebben ze besloten hun relatie nog een kans te geven. Dat heeft biograaf van het koppel Ian Halperin aan The Daily Mail gezegd. ,,De twee hebben elkaar in het huis van een vriend ontmoet. Brad heeft de eerste stap gezet en vervolgens zijn ze elkaar in de armen gevlogen. Er zijn eerst flink wat tranen gevloeid en vervolgens hebben ze alles uitgepraat. Jolie en Pitt hebben tijd genomen om bewust te 'herkoppelen' en intensieve therapie te volgen om hun relatie opnieuw een kans te geven."

Scheiding

Bijna een maand geleden begonnen de geruchten over een eventuele hereniging. Toen meldde het blad Us Weekly dat de scheiding van tafel was. ,,De scheiding is van tafel", beweerde de bron van Us Weekly zelfs. ,,Ze hebben in de afgelopen maanden helemaal niets gedaan om de scheiding in gang te zetten en niemand denkt nog dat dat binnenkort wel gaat gebeuren."