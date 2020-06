Toch intieme scènes in Bold and the Beautiful dankzij echte partners als ‘stuntmensen’

,,In sommige gevallen halen we de echtgenoten van de acteurs erbij als stand-ins voor de partners van hun personages’’, zegt uitvoerend producent Bradley Bell tegen The Hollywood Reporter. ,,Dus als je bijvoorbeeld ziet dat een hand een gezicht aanraakt, hebben we een liefdesinvaller in plaats van een stuntman. De echtgenoot is dan degene die aanraakt. Als we het monteren, is het net ons koppel.’’



In andere scènes zetten de makers ‘klassieke, ouderwetse soaptrucs’ in. ,,Als het spannend begint te worden, filmen we een open haard of kaars om aan te geven dat het er heet aan toegaat’’, lacht Bell.