Toen gezichtsherkenning van zijn iPhone Martijn Vogel niet herkende wist hij: een herseninfarct

met video Rapper Ernest (26) uit Zwolle klimt met debuutal­bum uit diep dal: ‘Dit is mijn manier om hulp te zoeken’

Ernest Rodziekiewicz (26) uit Zwolle ging door diepe dalen. Nu is de tijd aangebroken voor hoge pieken. Om te beginnen met zijn debuutalbum Natuurlijke Selectie, dat de in Polen geboren rapper deze week als NESS uitbrengt. Een persoonlijk gesprek over nachtdiensten, zijn moederland Polen en een vakantie die nu al achttien jaar duurt.