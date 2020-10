Toen stond Mr. EO plots oog in oog met een piemel van formaat kinderarm

Zangeres Tabitha in verwach­ting van eerste kindje

27 oktober Tabitha Foen-A-Foe is in verwachting van haar eerste kindje. De 28-jarige zangeres, die vorige jaar de meest gestreamde vrouwelijke Nederlandse artiest was, plaatste vandaag op haar Instagramaccount een foto waarop zij haar buik toont. Haar vriend Mauron staat naast haar, met ontbloot bovenlijf, en kust teder haar voorhoofd.