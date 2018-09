Toestand Koos Alberts gaat steeds verder achteruit

Tijdens de eerste operatie op 27 augustus werd de complete blaas van Koos Alberts verwijderd plus diverse uitzaaiingen. Na de ingreep kreeg hij aanvullende behandelingen, zoals chemotherapie op de intensive care. Omdat die leken aan te slaan en de zanger weer enigszins opkrabbelde, mocht hij naar een reguliere verpleegafdeling. Volgens zijn vrouw Joke, zo liet ze vanmorgen via Facebook weten, ontstonden vervolgens niet nader te benoemen complicaties. ,,Na een spoedoperatie ligt hij weer op de intensive care. We hopen dat het herstel nu goed op gang gaat komen.''



De dochter van Koos Alberts vertelde onlangs dat haar vader in goede handen is. ,,We hopen natuurlijk het beste voor hem, maar kijken ook nuchter tegen de zaken aan. Je moet met z'n allen door, hoe naar het ook is op dit moment", aldus Christa (50) die rekening houdt met alle omstandigheden. ,,Je houdt, of je wil of niet, toch rekening met het ergste. Wat ellende betref,t heeft mijn vader al heel wat meegemaakt. Hij heeft zich er altijd uitgevochten, niet door doemdenken, maar met een enorme levenslust en kracht.'' In juli dit jaar verklaarde de zanger dat hij, als het weer wat beter met hem gaat, toch weer wil optreden.