‘Tom Cruise bestelt coronarobots voor filmset’

Exportwaar­de Nederland­se popmuziek in 2019 gelijk gebleven: ‘Bizarre stilte voor de storm’

7:57 De exportwaarde van de Nederlandse popmuziek is in 2019 hetzelfde gebleven ten opzichte van een jaar eerder. In totaal was popmuziek van eigen bodem zo’n 214,1 miljoen euro waard. Dat is 1,01 procent minder dan een jaar ervoor, meldt muziekorganisatie Buma Cultuur.