Tom Cruise dwingt talkshowhost James Corden tot heftige parachutesprong

Tijdens het tv-interview grapte Corden over de stunts in Cruise' nieuwste film Mission: Impossible - Fallout. Het skydiven zou volgens Corden 'niet veel voorstellen'. Tom, die in de zes MI-films veelal zijn eigen stunts uitvoert, besloot hem daarop uit te nodigen om zelf eens zo'n sprong uit een vliegtuig te maken.

,,Ik heb de afgelopen dagen geprobeerd om Tom te pakken te krijgen, maar ik had zijn nummer verkeerd in mijn telefoon opgeslagen", zei James voor de stunt in de woestijn van Californië, zo blijkt uit een video. ,,Dus ik wil graag mijn excuses aanbieden aan Tom Hiddleston (een Britse acteur, red.) voor alle berichten die ik hem heb gestuurd over mijn voedselvergiftiging", schertste hij.

Maar ontsnappen aan de parachutesprong kon niet meer. Na een spoedcursus stapten de twee in een vliegtuig om er even later op 4,5 kilometer hoogte uit te springen. Nadat de parachutes geopend waren en beide heren veilig op de grond landden, feliciteerde Cruise Corden (die een zogenoemde duosprong maakte) met het doorstaan van de uitdaging en het overleven van de skydive.