Tom Cruise na uitlekken woede-uitbarsting terug op de set na korte vakantie

De acteur ging eerder deze maand vervroegd met vakantie nadat een audiofragment van een woede-uitbarsting was uitgelekt. Cruise was boos omdat crewleden zich niet hielden aan de coronamaatregelen. Hij schreeuwde dat hij ze zou ontslaan als hij nog een keer zou zien dat ze geen mondkapje droegen of geen afstand hielden. ,,De filmindustrie heeft het ontzettend moeilijk en wij zijn een van de weinige crews die nu een film kunnen maken. Pak in godsnaam je verantwoordelijkheid! Er zijn zoveel collega’s uit ons vak die geen werk meer hebben, geen eten meer kunnen kopen of kunnen sparen om hun kind te laten studeren.”



Tenminste vijf werknemers zouden zijn opgestapt na de woede-uitbarsting. Wie er precies zijn vertrokken, en welke positie zij bekleedden, is niet bekend.



Veel collega’s hadden alle begrip voor de stevige woorden van de Amerikaanse acteur. Onder meer George Clooney en Whoopi Goldberg waren het volledig met hem eens. ,,Tom heeft gewoon gelijk in wat hij zegt en wat hij van zijn crew vraagt. Draag in godsnaam een mondkapje, hoe moeilijk is dat?’’, reageerde Goldberg. ,,Misschien had hij het op een iets rustigere toon kunnen zeggen, maar we zijn er niet bij geweest. Het kan heel goed zijn dat hij dit al eerder op een aardigere manier heeft gevraagd en dat hij er nu klaar mee was. Feit blijft dat hij zorgt voor zijn collega’s en het coronavirus serieus neemt. Dat zouden meer mensen moeten doen.”