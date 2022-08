Tom Holland neemt pauze van social media voor mentale gezondheid

Rachel Hazes noemt verhaal over trauma Roxeanne ‘rijke fantasie’

Rachel Hazes heeft gereageerd op de uitspraken die haar dochter Roxeanne heeft gedaan in de aflevering van Beste Zangers gisteravond. “Laten we het erop houden dat het vooral de rijke fantasie is van een toen nog jong meisje”, zegt Rachel tegenover RTL Boulevard.

12 augustus