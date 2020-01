Tom Jones (79) naar laatste editie Suikerrock

Suikerrock vindt dit jaar plaats van vrijdag 31 juli tot en met zondag 2 augustus. Het wordt een speciale editie, want de 34ste is de laatste. De organisatoren besloten begin december vorig jaar om de handdoek in de ring te gooien.



Afsluiter van de 'farewell edition' wordt Tom Jones, die in juni 80 jaar wordt. Ook Peter Koelewijn mag eind dit jaar tachtig kaarsjes uitblazen. Andere acts op de slotdag, die is omgedoopt tot familiedag, zijn De Kreuners en Mathias Vergels.



Voor de openingsavond staan alvast The Sisters of Mercy geprogrammeerd.