Tom Sizemore zal niet ontwaken uit coma: ‘Er is geen hoop meer’

Acteur Tom Sizemore zal niet ontwaken uit zijn coma. Dat heeft zijn manager Charles Lago laten weten in een verklaring. Ruim een week geleden werd de acteur, bekend van films als Saving private Ryan , Black hawk down en Heat , opgenomen in het ziekenhuis vanwege een verwijding van een ader in de hersenen.

‘Vandaag hebben de doktoren zijn familie laten weten dat er geen hoop meer is en ze hebben geadviseerd een besluit te nemen over het beëindigen van het leven’, zo luidt de verklaring van Lago. ‘De familie beslist nu over zaken rondom het levenseinde en zal woensdag met een nieuwe verklaring komen’.

De verwijding van de ader is een gevolg van een herseninfarct en een aneurysma in de hersenen, zo heeft zijn manager in dezelfde verklaring bevestigd. De 61-jarige acteur kampt al jaren met verslavingen en werd meermaals opgepakt voor drugsbezit.

