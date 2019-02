Toneelversie Turks Fruit: uiterst boeiend en vermakelijk

Maan is helikopter­act op Bevrij­dings­fes­ti­val in Zwolle, andere ambassa­deurs ook bekend

13:08 Zangeres Maan staat op 5 mei op het hoofdpodium van Bevrijdingsfestival Overijssel in Zwolle. Ze is samen met rapper Kraantje Pappie en dj Sam Feldt door het Nationaal Comité 4 en 5 mei benoemd tot Ambassadeur van de Vrijheid 2019. Op Bevrijdingsdag reizen deze artiesten per defensiehelikopter naar bevrijdingsfestivals in het land om daar op te treden. Op 5 mei worden veertien van dat soort festivals gehouden.