Tony Junior laat op eerste dag The Bachelor oog vallen op blonde Roos: ‘Er gebeurde iets’

De zoektocht naar ware liefde is voor Tony Junior pas net van start gegaan, maar er is nu al een dame die flink wat indruk op hem heeft weten te maken. Dat is te zien in de eerste twee afleveringen van The Bachelor , die sinds vandaag op Videoland te zien zijn. ,,Ik werd getriggerd. Er gebeurde iets, iets puurs. Iets wat echt was.” Let op: dit artikel bevat spoilers.

Maar liefst twintig dames strijden vanaf vandaag in een gloednieuw seizoen van The Bachelor om het hart van Tony Junior. In de eerste aflevering werden de dames aan de dj voorgesteld. Stuk voor stuk stapten ze in hun meest charmante outfit uit de limousine om zich te introduceren bij de dj en hopelijk een onuitwisbare indruk achter te laten.

De vrijgezelle vrouwen zorgden er sowieso voor dat de dj even van zijn à propos was toen hij zich eenmaal realiseerde dat ze allemaal voor hem kwamen. Maar er was één dame bij wie Tony Junior direct een goed gevoel had. Presentator Rick Brandsteder kwam daarom aanzetten met een ‘first impression-roos’; die mocht Tony aan de single in kwestie geven.

Voordat hij dat deed, legde hij - nog niet in het bijzijn van de vrouwen - uit waarom hij voor haar koos. ,,Ik ga gewoon even helemaal terug naar wat ik vanbinnen voelde toen ik diegene aankeek”, begon hij. ,,Ik werd getriggerd. Er gebeurde iets, iets puurs. Iets wat echt was, ofzo. En daarom wil ik haar die roos geven.”

Quote Ik voelde iets in mezelf wat heel erg puur was. En ik wil gewoon even met jou wat drinken Tony Junior

Nuchter

De spanning was om te snijden toen Tony zijn entree bij de vrijgezellen maakte en vervolgens aankondigde een roos uit te delen aan de vrouw die indruk op hem had gemaakt. ,,Roos, ga je mee?” vroeg Tony, waarna hij uitnodigend zijn hand uitstak naar de 26-jarige blondine. Zij kreeg een grote glimlach op haar gezicht.

Toen de twee het gezelschap verlieten, staken de andere vrouwen van wal, ,,Dit doet het goed van de achterkant hoor, dit stel”, riep iemand. Waarna een andere vrouw direct sneerde: ,,Kan altijd beter.” Andere kandidaten bleven juist nuchter onder de situatie. ,,We zitten pas aan het begin.”

Volledig scherm Tony en Roos tijdens de date. © Videoland

Luchtig

Ondertussen gingen Tony en Roos op een romantische date, onder het genot van een glaasje champagne. Roos had zelf niet verwacht dat Tony voor haar zou kiezen. Ze vroeg aan de dj waarom zijn oog op haar was gevallen. ,,Ik voelde iets in mezelf wat heel erg puur was. En ik wil gewoon even met jou wat drinken.”



Al snel nam het gesprek een serieuze wending, toen Roos hem het hemd van het lijf vroeg over zijn ideale type vrouw en toekomstdromen. Dat ging allemaal net iets te snel voor Tony. ,,Ik had zoiets van: wauw, dit is de eerste date. We kunnen het ook een beetje luchtig houden”, zei hij achteraf.



Na afloop kwam de dj ietwat beteuterd tot een conclusie: het gevoel dat hij van Roos op de rode loper had gekregen, wist ze niet bij hem naar boven te halen tijdens hun date. ,,En dat hoopte ik wel.”

Dat Tony razendsnel moet besluiten welke dames het in ieder geval niet voor hem zijn, werd in de tweede aflevering ook nog duidelijk. Tijdens de eerste ceremonie nam hij afscheid van Desi, Estelle, Nadeche en Destiny.

